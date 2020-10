Nach massivem Druck und dem Einsatz der Armee haben mehr als 2.000 Migranten aus Honduras ihren Marsch in Richtung USA abgebrochen.

Sie folgten damit dem Vorschlag der Behören in Guatmala, freiwillig in ihre Haimt zurückzukehren. Alternativ wären sie festgenommen und zwangsweise abgeschoben worden. Insgesamt hatten sich am Mittwochabend rund 3.000 Menschen in der honduranischen Stadt San Pedro Sula aufgemacht und die Grenze nach Guatemala illegal überquert. Einige Gruppen versuchten, die mexikanische Grenze zu erreichen.



Schon in den vergangenen zwei Jahren waren wiederholt große Gruppen von Menschen aus Mittelamerika bis zur Südgrenze der USA gelangt. Der Versuch, diese zu überwinden, scheiterte in den meisten Fällen.

