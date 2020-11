Im zentralamerikanischen Guatemala sind durch den Hurrikan "Eta" mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Zahl nannte Präsident Giammatei in Guatemala-Stadt. Die Menschen seien bei Überflutungen wegen der starken Regenfälle ertrunken oder bei Erdrutschen ums Leben gekommen, sagte er. Betroffen ist vor allem der Nordwesten des Landes. Dort wurden in überwiegend von Indigenen bewohnten Gebieten zahlreiche Häuser von Erdmassen begraben.



Zuvor hatte der Tropensturm bereits in Nicaragua, Honduras, Panama und Costa Rica Häuser beschädigt und Überschwemmungen verursacht. Auch in diesen Ländern gab es Todesopfer.

