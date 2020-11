In Guatemala sind Demonstranten bei Protesten gegen Haushaltskürzungen in das Parlament eingedrungen und haben dort Feuer gelegt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Rote Kreuz behandelte mehrere Menschen mit Rauchvergiftungen. Fast 50 Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. 20 Regierungsgegner wurden bei den Ausschreitungen festgenommen. Präsident Giammattei verurteilte den Angriff auf das Parlament. Die Bürger hätten das Recht zu demonstrieren. Vandalismus werde man aber nicht zulassen.



Die Proteste in dem zentralamerikanischen Land richten sich gegen den neuen Staatshaushalts. Er sieht Kürzungen bei Bildung und Gesundheit vor. Regierungsgegner kritisieren, dass ein Großteil des Etats Privatunternehmen zugute komme. In Guatemala lebt mehr als die Hälfte der 17 Millionen Einwohner in Armut.

