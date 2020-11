Nach Protesten in Guatemala hat das Parlament seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zurückgezogen.

Wie der Kongress mitteilte, soll damit die Regierbarkeit des Landes aufrechterhalten werden. Zudem gehe es darum, den sozialen Frieden sicherzustellen, hieß es weiter. Der Etat-Entwurf sieht unter anderem Kürzungen im Sozialbereich vor. Am Wochenende hatten in Guatemala-Stadt und in weiteren Städten des mittelamerikanischen Landes zahlreiche Menschen dagegen demonstriert. Dabei kam es auch zu Gewalt. Demonstranten steckten das Parlament in Brand, die Polizei setzte Tränengas ein.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.