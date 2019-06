Die Präsidentschaftswahl in Guatemala steuert auf eine zweite Runde zu.

Nach Auswertung eines großen Teils der Stimmen deutet sich an, dass die Entscheidung erst in einer Stichwahl am 11. August fallen dürfte. In Führung liegt die Mitte-Links-Kandidatin Torres. Allerdings dürfte es nicht für eine absolute Mehrheit reichen. Auf Platz zwei folgt der Konservative Giammattei. Nach Angaben der Wahlkommission könnte es noch zwei Wochen dauern, bis der Ausgang der gestern abgehaltenen ersten Runde endgültig feststeht.