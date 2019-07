In Guatemala wächst der Widerstand gegen das Abkommen mit den USA zur Begrenzung der Zuwanderung von Menschen aus Zentralamerika.

Hunderte Demonstranten zogen vor den Präsidentenpalast in Guatemala-Stadt und forderten den Rücktritt von Staatschef Morales. Sie warfen ihm vor, dass er sich dem Druck der US-Regierung gebeugt habe, indem er Guatemala zu einem sicheren Drittstaat für Migranten erklärte. Guatemalas Staatsanwalt für Menschenrechte, Rodas, kritisierte, das Abkommen verstoße gegen die Wiener Konvention, weil es unter Zwang unterzeichnet worden sei. Morales betonte, durch den Pakt würden dem Land drastische Sanktionen erspart.



Aufgrund der Vereinbarung müssen Asylsuchende, die auf dem Weg in die USA durch Guatemala kommen, künftig dort Schutz beantragen.



Bereits vor der Unterzeichnung hatte es Kritik gegeben. Amnesty International erklärte, Guatemala könne angesichts der hohen Zahl an Gewalttaten nicht als sicherer Zufluchtsort angesehen werden.