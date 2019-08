In Guatemala wird in einer Stichwahl ein neuer Präsident gewählt.

Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet. Angetreten sind der rechtskonservative Kandidat Giammattei und die sozialdemokratische Mitbewerberin Torres. Torres hatte die erste Wahlrunde für sich entschieden. Gegen sie wird allerdings wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ermittelt. Sowohl Torres als auch Giammattei kündigten im Wahlkampf an, sich für mehr Sicherheit in dem zentralamerikanischen Land einzusetzen. Beide lehnen das umstrittene Migrationsabkommen mit den USA ab.