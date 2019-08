In Guatemala sind heute rund acht Millionen Stimmberechtigte zur Stichwahl um das Präsidentenamt aufgerufen.

Dabei treten der rechtskonservative Kandidat Giammattei und die sozialdemokratische Mitbewerberin Torres gegeneinander an. Torres hatte die erste Wahlrunde für sich entschieden. Gegen sie wird allerdings wegen illegaler Wahlkampffinanzierung ermittelt. Ihr geschiedener Mann Álvaro Colom war von 2008 bis 2011 Präsident Guatemalas. Sowohl Torres als auch Giammattei kündigten im Wahlkampf an, sich für mehr Sicherheit in dem zentralamerikanischen Land einzusetzen. Beide lehnen das umstrittene Migrationsabkommen mit den USA ab, das der amtierende Staatschef Morales vor rund zwei Wochen unterzeichnet hat. Dieser durfte sich nicht zur Wiederwahl stellen, da die guatemaltekische Verfassung nur eine Amtszeit erlaubt.