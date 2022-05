Wikileaks-Gründer Julian Assange. (dpa-Bildfunk / EPA / Will Oliver)

Die Auslieferung des Wikileaks-Gründers aus britischer Haft in die USA müsse verhindert werden, sagte Wallraff auf einer Veranstaltung des Deutschlandfunks in Köln. Politiker wie Wirtschaftsminister Habeck hätten sich früher für Assange eingesetzt. Nach dem Eintritt in die Bundesregierung höre man von ihnen zu diesem Thema nichts mehr.

Wallraff sprach bei der Verleihung des nach ihm benannten Preises für kritischen Journalismus an Assange. Die Frau des Wikileaks-Gründers nahm die Ehrung entgegen. Stella Assange meinte, für ihren Mann gehe es jetzt um das schiere Überleben. Sie kritisierte, der Westen rufe dazu auf, russische Kriegsverbrechen in der Ukraine öffentlich zu machen. Julian Assange habe nichts Anderes getan, nur eben in Bezug auf den Tod zehntausender Zivilisten im Irak und in Afghanistan.

Die Verleihung des von der Initiative Nachrichtenaufklärung ausgelobten Wallraff-Preises war auch in diesem Jahr Abschluss einer Gemeinschaftsveranstaltung mit der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion, des Kölner Forums für Journalismuskritik

