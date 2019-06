Die Auszeichnung des in Saudi-Arabien inhaftierten Bloggers Raif Badawi mit dem Günter-Wallraff-Preis hat international viel Zustimmung erhalten.

Die türkische Schriftstellerin Elif Şafak gratulierte seiner Frau Ensaf Haidar, die den Preis stellvertretend in Köln in Empfang genommen hatte. Ihren Glückwünschen fügte sie auf Twitter den Hashtag "Menschenrechte" hinzu. Die frühere kanadische Botschafterin in Israel, Vivian Bercovici, nannte die Auszeichnung eine wichtige und traurigerweise sehr verdiente Ehre. Die US-amerikanische Publizistin und Social-Media-Aktivistin Sharika Soal äußerte ebenso ihren Zuspruch wie der australische Imam Mohamad Tawhidi und viele andere.



Badawi wurde 2013 wegen seiner publizistischen Tätigkeit zu zehn Jahren Haft, 1.000 Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er hatte sich gegen die Übermacht religiöser Autoritäten und für die Trennung von Religion und Staat ausgesprochen.

"Es sei eine Pflicht, die Freiheit des Denkens zu verteidigen"

Der Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik wird von der "Initiative Nachrichtenaufklärung" (INA) verliehen und ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Die feierliche Verleihung fand im Funkhaus des Deutschlandfunks statt. Sie bildet traditionell den Abschluss des "Kölner Forums für Journalismuskritik", das von der INA und der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks ausgerichtet wird. Die Laudatio hielt Dlf-Chefredakteurin Birgit Wentzien.



Ensaf Haidar sagte, es sei eine Pflicht, die Freiheit des Denkens und die Menschenrechte zu verteidigen. Günter Wallraff betonte, so sehr Badawi unsere Solidarität brauche, so sehr brauchten wir seine Stimme. Neben Badawi wurde das "European Journalism Observatory" (EJO) ausgezeichnet.