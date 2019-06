Der saudische Blogger und Menschenrechtler Raif Badawi erhält den Günter-Wallraff-Preis für Journalismuskritik.

Er teilt sich die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung mit dem Europäischen Journalismus-Observatorium.



Badawi sitzt wegen seiner publizistischen Tätigkeit in Saudi-Arabien in Haft, den Preis wird seine Frau entgegennehmen.



Die Verleihung am Freitag bildet den Abschluss des Kölner Forums für Journalismuskritik, das von der Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks und der Initiative Nachrichtenaufklärung ausgerichtet wird.