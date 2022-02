Daniel Günther (CDU): schwere Krankheitsverläufe bei verletzlichen Gruppen verhindern "und nicht jede Infektion" (Archivbild). (imago / penofoto)

Der CDU-Politiker sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", Schleswig-Holstein werde sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar dafür einsetzen, den eingeschlagenen Weg zurück in die Normalität weiter zu beschreiten. Auch wenn täglich von einer bundesweit steigenden Inzidenz berichtet werde, müsse klar sein, dass die Daten eine andere Qualität hätten als noch vor einem Jahr. Das liege an der hohen Impfquote in Schleswig-Holstein. Der Schwerpunkt müsse nun sein, schwere Krankheitsverläufe bei verletzlichen Gruppen zu verhindern und nicht jede Infektion, ergänzte Günther.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.