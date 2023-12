"Herausfordernde Stimmung" in Deutschland

"Sehe die Union in der Pflicht mitzuhelfen": CDU-Ministerpräsident Daniel Günther (pa/Carsten Rehder/dpa)

Die Leute machten sich Gedanken um die wirtschaftliche Zukunft und das Thema Migration, sagte der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Gleichzeitig fehlten Arbeitskräfte, und die Bürokratie lähme vieles. Dies werde zwar auch wegen der "Erklärungsarmut" von Bundeskanzler Scholz "wie durch ein Brennglas" wahrgenommen. Zugleich betonte Günther, aber auch die Union habe ihren Anteil daran, dass Deutschland nun in kurzer Zeit dramatische Veränderungen herbeiführen müsse. So habe man in den vergangenen 16 Jahren auch nicht alles auf den Weg gebracht, was erforderlich gewesen wäre.

Deswegen sehe er die Union in der Pflicht mitzuhelfen, fügte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident hinzu. Denn die Leute honorierten nicht, wenn die Union sich damit begnüge, die Ampel zu kritisieren.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.