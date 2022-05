Schleswig-Holstein

CDU-Ministerpräsident Daniel Günther (vorne) äußert sich nach ersten Sondierungsgesprächen mit FDP-Vertretern in Kiel. (Frank Molter/dpa)

Ministerpräsident Günther sagte in Kiel, dass sei angesichts der Herausforderungen das "beste Bündnis". Er bekannte sich zu ehrgeizigeren Klimazielen. Es gehe darum, Klimaschutz mit der Schaffung von Arbeitsplätzen zu verbinden, so Günther. Am Mittwoch werde der geschäftsführende CDU-Landesvorstand die Ergebnisse analysieren, danach solle es weitere Treffen geben.

Bei der Landtagswahl am 8. Mai war die CDU mit 43,4 Prozent stärkste Kraft geworden und hätte bereits mit einer der beiden Parteien eine Mehrheit im Landtag.

