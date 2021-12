Günther Rühle 2014 in Berlin. (dpa/picture alliance/Britta Pedersen)

Nach Angaben seiner Familie starb er im Alter von 97 Jahren in Bad Soden. Rühle leitete viele Jahre das Feuilleton-Ressort der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und hat zahlreiche Fachdokumentationen verfasst. Zwischen 1985 und 1990 war Rühle Intendant in Frankfurt. In diese Zeit fiel die aufsehenerregende Aufführung von Rainer Werner Fassbinders Skandalstück "Der Müll, die Stadt und der Tod".

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.