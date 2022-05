Schleswig-Holstein

CDU-Ministerpräsident Daniel Günther will mit seinen alten Koalitionspartnern über die neue Koalition verhandeln. (pa/Carsten Rehder/dpa)

Er wolle die Erfolgsgeschichte der vergangenen fünf Jahre fortsetzen, sagte Günther vor den Delegierten in Kiel. Zudem habe es großen Zuspruch der Wähler für diese Koalition gegeben. Er betonte, nicht verhandelbar seien Klimaziele sowie ein zügiger Weiterbau der Autobahn 20.

Die CDU benötigt nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl am vergangenen Wochenende für eine Mehrheit keine Dreierkoalition mehr. Am kommenden Dienstag will Günther Sondierungsgespräche zuerst mit den Grünen und dann mit der FDP führen.

