Kanzlerfrage bei CDU/CSU

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein und Wahlsieger Daniel Günther (CDU). (pa/Pressebildagentur ULMER)

Wüst sei ein erfolgreicher Regierungschef und einer der wichtigsten Köpfe in der Union, sagte Günther den Funke-Medien. Wüst habe einen sehr klugen Zeitungsbeitrag mit Vorschlägen verfasst, wie die CDU auch künftig eine breite Volkspartei bleiben könne. Wüsts Gastbeitrag für die FAZ war vor einigen Tagen von manchen auch als Kritik an Parteichef Merz verstanden worden. Hintergrund dürfte die Frage der Kanzlerkandidatur für die Union sein. Günther betonte, die Antwort darauf werde man erst in einem Jahr geben. Etwaige eigene Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur wies er zurück.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.