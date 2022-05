Schleswig-Holstein

CDU-Ministerpräsident Daniel Günther will mit seinen alten Koalitionspartnern über die neue Koalition verhandeln. (pa/Carsten Rehder/dpa)

Die Zeitung "Die Welt" berichtet, Günther wolle dies dem am Abend tagenden kleinen Parteitag der CDU vorschlagen. Das Blatt beruft sich auf ein Mitglied des Landesvorstands der Partei.

Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl am Wochenende benötigt die CDU für eine Mehrheit keine Dreierkoalition mehr. Sie könnte mit allen anderen Parteien im Landtag Zweierbündnisse bilden.

Günther werde den ungewöhnlichen Schritt mit der hohen Zustimmung erklären, die das Jamaika-Bündnis in der Bevölkerung genieße, hieß es laut "Welt" in Parteikreisen. Am kommenden Dienstag führt Günther Sondierungsgespräche zunächst mit den Grünen und dann mit der FDP.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.