Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein (dpa/Marcus Brandt)

Ein Parteitag wählte den 48-Jährigen in Neumünster mit 91,2 Prozent auf den ersten Platz der Landesliste. Die Landtagswahl findet am 8. Mai statt. Günther ist auch Vorsitzender des CDU-Landesverbandes und regiert Schleswig-Holstein seit 2017 in einer Dreierkoalition mit Grünen und FDP.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.