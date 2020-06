Guerillakunst in Bremen "Wir brauchen einen TÜV für öffentliche Kunst"

In Bristol wird eine Rassisten-Statue vom Sockel gestürzt. In Bremen taucht die anonyme Plastik eines alten Mannes in den Wallanlagen auf. Wer entscheidet eigentlich in einer Demokratie, welche Werke öffentlich zu sehen sein sollen? Im Dlf fordert der Kunstkritiker Hanno Rauterberg neue Kriterien.

Hanno Rauterberg im Gespräch mit Jörg Biesler

