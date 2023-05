In der Region Brjansk seien am Abend eine Lokomotive und rund 20 Waggons von den Schienen abgekommen, teilte die russische Eisenbahn RZD auf Telegram mit. Als Grund wurden - Zitat - "illegale Eingriffe in die Arbeit des Eisenbahnverkehrs" angegeben. Verletzt wurde nach russischen Angaben ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Bereits am Montag war in derselben Region ein Zug entgleist, nachdem Unbekannte die Schienen gesprengt hatten. Russland führt seit mehr als 14 Monaten Krieg in der Ukraine. In den vergangenen Wochen häuften sich Anschläge durch Unbekannte auf russische Infrastruktur und Versorgungswege. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.