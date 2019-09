Bundesentwicklungsminister Müller hat hohe Erwartungen an das neue Gütesiegel für sozial und ökologisch nachhaltig hergestellte Kleidung, den sogenannten "Grünen Knopf".

Der CSU-Politiker sagte der "Augsburger Allgemeinen", er habe die Hoffnung, dass das Siegel auch für andere Wirtschaftszweige zum Vorbild werde. Die Bundesregierung beweise künftig am Beispiel von Textilien, dass man die komplette Lieferkette bis in die Läden mit Zertifikaten auszeichnen könne.



Der Grüne Knopf soll gewährleisten, dass ökologische und soziale Mindeststandards eingehalten werden, unter staatlicher Überwachung. Am Montag wird das Siegel offiziell vorgestellt. Zunächst beteiligen sich 27 deutsche Unternehmen. Kleidungsstücke werden nach mehr als zwei Dutzend Kriterien beurteilt, bevor sie mit dem Grünen Knopf ausgezeichnet werden.