Im westafrikanischen Guinea wird heute ein neues Parlament gewählt.

Außerdem wird über eine Vorlage zur Reform der Verfassung abgestimmt. Dagegen gibt es Widerstand in der Bevölkerung. Kritiker werfen der Regierung vor, Präsident Condé eine dritte Amtszeit ermöglichen zu wollen. Die Oppositionsparteien riefen zum Boykott auf. Überschattet wurden die Abstimmungen von Gewalt. So kam es nach Rundfunkberichten in der Hauptstadt Conakry zu Plünderungen und Aufständen.