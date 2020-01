Nach der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Guinea-Bissau ist der frühere Ministerpräsident Embalo zum Sieger erklärt worden.

Nach Angaben der Wahlkommission erhielt er in der Stichwahl rund 54 Prozent der Stimmen. Sein unterlegener Herausforderer Pereira, der ebenfalls früher Regierungschef des westafrikanischen Landes war, will das Ergebnis anfechten. Er warf der Kommission Wahlbetrug vor und kündigte an, vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen.



Amtsinhaber Vaz hatte es nicht in die Stichwahl geschafft. Er sagte daraufhin zu, das Ergebnis zu respektieren.