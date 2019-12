In Guinea-Bissaus ist die Bevölkerung aufgerufen, über ihren künftigen Präsidenten abzustimmen.

Zwei ehemalige Ministerpräsidenten des westafrikanischen Landes stehen sich in der Stichwahl gegenüber. Im ersten Durchgang konnten sich die Kandidaten Pereira und Embalo durchsetzen, während Amtsinhaber Vaz scheiterte. Er versprach, das Wahlergebnis zu respektieren. Von Seiten des regionalen Staatenbundes Ecowas hieß es, man halte eine militärische Eingreiftruppe bereit, um im Falle eines Putschs die Ordnung in Guinea-Bissau wieder herzustellen. Das Land gehört zu den am geringsten entwickelten Staaten weltweit.