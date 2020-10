Nach der Präsidentschaftswahl im westafrikanischen Guinea hat sich der Oppositionskandidat Diallo noch vor der Bekanntgabe des offiziellen Ergebnisses zum Sieger erklärt.

Er fordere seine Mitbürger auf, wachsam zu sein und diesen demokratischen Sieg zu verteidigen, sagte der 68-Jährige bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Conakry. Anschließend kam es zu Zusammenstößen zwischen seinen Anhängern und Sicherheitskräften, bei denen nach Angaben Diallos drei Menschen getötet wurden. Die Regierung bestätigte das zunächst nicht.



Bei der Wahl am Sonntag war Amtsinhaber Condé zum dritten Mal angetreten. Das wurde dem 82-Jährigen durch eine umstrittene Verfassungsänderung im Frühjahr ermöglicht. In der Folge gab es lang anhaltende Proteste mit vielen Toten.

