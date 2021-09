Die Militärregierung von Guinea will den abgesetzten Präsidenten Condé nicht aus dem Land ausreisen lassen.

Nach Verhandlungen mit Vertretern des westafrikanischen Regionalbündnisses Ecowas teilte die Junta in Conakry mit, man werde keinem Druck nachgeben. Condé war bei dem Putsch gegen seine Regierung am 5. September in Gewahrsam genommen worden und befindet sich in Hausarrest.



Ecowas verhängte inzwischen Reiseverbote und finanzielle Sanktionen gegen die beteiligten Putschisten und deren Familien. Zudem setzte das Regionalbündnis eine sechsmonatige Frist, um Wahlen abzuhalten. Auch die UNO, EU und USA verurteilen den Umsturz in Guinea.



Das westafrikanische Land ist einer der weltweit größten Lieferanten von Bauxit, einem Erz, das zur Herstellung von Aluminium verwendet wird.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.