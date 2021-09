In Guinea hat das Militär nach dem mutmaßlichen Putsch für das gesamte Land eine Ausgangssperre verhängt. Diese gelte bis auf weiteres, hieß es in einer im Fernsehen verlesenen Mitteilung. Alle Gouverneure würden durch Militärs ersetzt. Zudem seien alle scheidenden Minister für morgen zu einem Treffen in der Hauptstadt Conakry einberufen worden, ein Zuwiderhandeln werde nicht geduldet.

Die Soldaten haben nach eigenen Angaben die Macht übernommen und Präsident Condé festgesetzt. In der Mitteilung versichern die Putschisten, Condé sei kein Leid zugefügt worden, ihm werde nichts geschehen und er habe Zugang zu seinen Ärzten. Die Lage im Land ist dennoch unklar. Das Verteidigungsministerium hatte erklärt, loyale Truppen hätten einen Angriff auf den Präsidentenpalast abgewehrt und seien dabei, die Ordnung wiederherzustellen.



Der mutmaßliche Putschversuch wurde international verurteilt. Der Generalssekretär der Vereinten Nationen, Guterres, erklärte, eine Übernahme der Regierung durch Waffengewalt sei nicht hinnehmbar. Präsident Condé sei unverzüglich freizulassen. Dieser Forderung schloss sich auch die Afrikanische Union an. Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, schrieb auf Twitter, er appelliere an alle, zum Wohle des guineischen Volkes nach rechtsstaatlichen Grundsätzen zu handeln.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.