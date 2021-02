In Guinea sind nach Angaben der Behörden vier Menschen nach einem neuen Ebola-Ausbruch gestorben.

Insgesamt seien sieben Fälle der Viruserkrankung gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Conakry mit. Betroffen ist demnach eine Stadt im Südosten des afrikanischen Landes.



Die Weltgesundheitsorganisation bestätigte das Wiederauftreten von Ebola in Guinea und äußerte sich besorgt. Eine Infektion führt meist zu hohem Fieber und inneren Blutungen und endet oft tödlich.



Beim letzten Ausbruch in Westafrika zwischen 2014 und 2016 starben mehr als 11.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.