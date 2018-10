Der Künstler Gunter Demnig hat seinen 70.000. "Stolperstein" verlegt - und zwar im Frankfurter Stadtteil Nordend.

Er soll an Willy Zimmerer erinnern, der, weil er behindert war, 1944 im hessischen Hadamar ermordet worden war. Demnig erklärte, als er vor rund 22 Jahren in Berlin mit der Aktion begonnen habe, sei er davon ausgegangen, vielleicht 1.000 Stolpersteine zu verlegen. Dass es nun 70.000 seien, sei enorm, aber kein Grund zur Freude.



Die kleinen, in das Straßenpflaster eingelassenen Messingtafeln sollen an von den Nationalsozialisten verfolgte und ermordete Menschen erinnern. Das Projekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.