Der chinesische Bürgerrechtsaktivist Guo Feixiong ist offenbar in Schanghai festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht worden.

Wie seine Schwester berichtet, wollte Guo in die USA fliegen, wo seine Frau wegen eines Krebsleidens behandelt wird. Er sei an der Ausreise gehindert worden und seither verschwunden.



Guo hatte Freunden geschrieben, dass er in einen Hungerstreik treten werde, wenn er das Land nicht verlassen dürfe. Man werfe ihm vor, die Staatssicherheit zu gefährden. Guo hatte als Anwalt Regierungskritiker vertreten und saß bereits mehr als zehn Jahre im Gefängnis.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.