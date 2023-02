Sahra Wagenknecht (Die Linke), spricht bei der Kundgebung "Aufstand für den Frieden" in Berlin auf der Bühne. (Monika Skolimowska / dpa / Monika Skolimowska)

Die Polizei sprach von einem größtenteils friedlichen Verlauf. Zu der Kundgebung am Brandenburger Tor hatten die Linken-Politikerin Wagenknecht und die Publizistin Schwarzer aufgerufen. Wagenknecht warf der Bundesregierung - wörtlich - "Kriegsbesoffenheit" vor. Schwarzer warnte in ihrer Rede, man könne die große Atommacht Russland nicht besiegen.

Zahlreich vertreten waren auch Anhänger der AfD sowie viele ältere Menschen. Viele Slogans und Fahnen erinnerten an die Friedensbewegung der 1980er Jahre. Gezeigt wurden außerdem Transparente der Linkspartei. Die Veranstaltung am Samstag war offenbar zahlreicher besucht als die Demonstration am Freitag, an der mehr als 10.000 Menschen teilgenommen und die Unterstützung der Ukraine gefordert hatten.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.