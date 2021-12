Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz: Norbert Röttgen (l-r), Friedrich Merz und Helge Braun (Kappeler/Pedersen/dpa)

Wie die Partei auf Twitter mitteilte, gab davon etwa mehr als die Hälfte ihr Votum online ab. Die anderen hätten per Brief abgestimmt. Insgesamt gaben damit gut 64 Prozent rund 400.000 CDU-Mitglieder ihre Stimmen ab. Die Befragung hatte am 4. Dezember begonnen und lief bis heute. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Christdemokraten, dass die Mitglieder an der Entscheidung über den Vorsitz beteiligt sind. Das Ergebnis will Generalsekretär Ziemiak morgen bekanntgeben. Um die Nachfolge des scheidenden Parteichefs Laschet bewerben sich der frühere Unionsfraktions-Vorsitzende Merz, der Außenpolitiker Röttgen und der ehemalige Kanzleramts-Leiter Braun.

Sollte keiner der drei Kandidaten auf Anhieb über 50 Prozent der Stimmen erhalten haben, würde nach Weihnachten ein zweiter Wahlgang erforderlich. Offiziell muss der neue Vorsitzende von den Delegierten eines Parteitages Ende Januar gewählt werden. Von Ihnen wird erwartet, dass sie sich an das Ergebnis der Mitgliederbefragung halten.

