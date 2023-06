Energiepolitik

Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister und Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger stellte die Expertise des Passauer Juraprofessors Schröder in München vor. Aiwanger sagte, laut dem Gutachten verstoße das Gesetz in mehreren Punkten gegen den Gleichheitsgrundsatz in Artikel drei des Grundgesetzes. Ein Beispiel sei die geplante Altersgrenze von 80 Jahren für die Befreiung von der Pflicht zum Heizungstausch. Eigentümer unter 80 würden hier willkürlich anders behandelt als ältere. Der Politiker der Freien Wähler verlangte den Verzicht auf das Gesetz. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte kürzlich Änderungen an dem Entwurf in Aussicht gestellt.

Die Ampel-Regierung will mit dem sogenannten Gebäudeenergiegesetz schon im kommenden Jahr den Abschied von Öl- und Gasheizungen einläuten. Dann soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Vorgesehen sind eine staatliche Förderung sowie Übergangsfristen und Härtefallregelungen.

