Durch die Corona-Pandemie verschlechtert sich die ohnehin angespannte finanzielle Lage der Deutschen Rentenversicherung. Um einem "Finanzierungsschock" entgegenzuwirken, fordert der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums längeres Arbeiten im Alter und eine Begrenzung der Rentenerhöhungen.

Am Vormittag legte der Beirat Wirtschaftsminister Altmaier (CDU) sein Gutachten vor. Darin heißt es, wegen der bevorstehenden Verrentung der Menschen aus den Babyboomer-Jahren steuere die Rentenversicherung auf einen "Finanzierungsschock" zu. Die Pandemie habe dazu geführt, dass der Schock früher einsetze und stärker ausgeprägt sein werde.

Kritik an 2018 eingeführten "Haltelinien"

Kritisch werden in dem Gutachten die sogenannten Haltelinien gesehen, die die große Koalition 2018 eingeführt hat. Sie legen fest, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinkt und die Beiträge nicht über 20 Prozent steigen. Bleibe es bei diesen Regelungen, müssten immer größere Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen, kritisiert der Beirat. "Das ginge zulasten von Zukunftsinvestitionen zum Beispiel in Bildung, Infrastruktur und Klimaschutz und würde die Tragfähigkeit unseres Sozialsystems untergraben."

Renteneintrittsalter an Lebenserwartung koppeln

Als Konsequenz wird in dem Gutachten gefordert, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Das "Verhältnis der in Arbeit und in Rente verbrachten Lebenszeit" müsse konstant bleiben. Gemäß den derzeitigen Prognosen der Lebenserwartung werde mit einer solchen Regel 2042 ein Renteneintrittsalter von 68 Jahren erreicht, berechnete der Beirat.



Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wollen die Experten davon ausnehmen. Umgekehrt gebe es aber schon jetzt viele Menschen, die gerne länger arbeiten wollten, dies aber etwa wegen tariflicher Regeln nicht dürften. Deshalb solle ein begrenztes Weiterbeschäftigungsrecht eingeräumt werden, solange nicht betriebliche Gründe dagegensprächen.

