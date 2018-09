Private Flüchtlingsretter können bei der Registrierung ihrer Schiffe für Einsätze im Mittelmeer nicht auf Deutschland setzen.

Ein spezielles Register für diesen spezifischen Zweck gebe es in der Bundesrepublik nicht, heißt es in einem Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. In Auftrag gegeben hatte es der Linken-Abgeordnete Hunko. Er verwies auf die Rolle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in der Nord- und Ostsee, die ebenfalls als privater Verein organisiert sei, aber eine Aufgabe übernehme, zur der sich Deutschland völkerrechtlich verpflichtet habe. Dazu heißt es in dem Gutachten, eine vergleichbare Verpflichtung der Bundesrepublik für das Mittelmeer gebe es nicht.



Zuvor hatte Panama angekündigt, das Rettungsschiff "Aquarius 2" aus seinem Schifffahrtsregister zu löschen und ihm damit die Flagge zu entziehen. Die Betreiber vermuten, dies geschehe auf Druck Italiens.