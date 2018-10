Die Beteiligung der bayerischen Landespolizei an Grenzkontrollen ist einem Medienbericht zufolge verfassungswidrig.

Das sei das Ergebnis eines Rechtsgutachtens, das die Grünen in Auftrag gegeben hätten, meldet die "Süddeutsche Zeitung". In dem Gutachten heißt es wörtlich: "Die Errichtung einer bayerischen Grenzpolizei mit den ihr parallel zur Bundespolizei zugewiesenen Aufgaben und Befugnissen untergräbt die föderale Kompetenzverteilung im Bereich des Grenzschutzes."



In einem Schreiben forderte Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt Bundesinnenminister Seehofer auf, den grundgesetzwidrigen Grenzschutz einzustellen. Die bayerische Landespolizei ist seit dem Sommer im Einsatz.