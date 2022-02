Logo, Schriftzug der Deutsche Welle (DW), Auslandsrundfunk der Bundesrepublik Deutschland und Mitglied der ARD (picture alliance/dpa | Horst Galuschka)

Antisemitische Äußerungen von Mitarbeitern in sozialen Medien seien unabhängig von der Arbeit der Redaktion erfolgt, erklärten die beiden Gutachter in ihrem Bericht. Der Auslandssender hatte die nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte Leutheusser-Schnarrenberger und den Psychologen Mansour mit der Aufarbeitung beauftragt, nachdem im Dezember mehrere Medien über antisemitische Äußerungen von Mitarbeitenden berichtet hatten. DW-Intendant Limbourg kündigte an, ein Verhaltenskodex solle Teil der Arbeitsverträge werden, der an eine Antisemitismus-Definition geknüpft sei.

