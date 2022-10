DOSB-Affäre

Alfons Hörmann, Ex-Präsident des DOSB. (picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd)

Wie die zuständige Kommission mitteilte, hat das Führungsgremium um Ex-Präsident Alfons Hörmann kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten aufgewiesen. Der Führungsstil von Hörmann sei im Sinne des nach Satzung gebotenen respektvollen Umgangs aber fragwürdig gewesen. Gleiches gelte für das Verhalten der Führungsgremien bei der Krisenbewältigung insgesamt. Angemessene Selbstkritik und Reformbereitschaft seien nicht hinreichend kommuniziert worden, heißt es in dem Gutachten.

Hörmann wurde Ende 2021 von Thomas Weikert als DOSB-Chef abgelöst. In einem Schreiben aus der Mitarbeiterschaft war ihm vorgeworfen worden, eine Kultur der Angst in der DOSB-Zentrale geschaffen zu haben. Um den Verfasser des anonymen Briefes herauszufinden, hatte die DOSB-Spitze Sprachgutachten erstellen lassen und die mutmaßliche Urheberin unter Druck gesetzt, die Autorenschaft zuzugeben. In der Untersuchung ging es auch um das Verhalten der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker. Hörmann trat im Zuge der Affäre nicht mehr zur Wiederwahl an.