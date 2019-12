Mindestens vier ehemalige Chefs des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen waren einem Gutachten zufolge Täter des NS-Unrechtsregimes.

Das teilte der amtierende LKA-Direktor Frank Hoever bei der Vorstellung in Düsseldorf mit. Das Gutachten befasste sich mit den ersten sechs Behördenleitern nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der Zeit von 1946 bis 1969. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sagte, das Ergebnis der Studie sei umso erschreckender, als die damaligen LKA-Chefs Friedrich Karst, Friederich D'Heil, Oskar Wenzky und Günter Grasner eine Seilschaft aus der NS-Zeit gepflegt hätten. Aus heutiger Sicht hätten sie niemals mehr als Polizisten arbeiten dürfen.



Der Historiker Martin Hölzl, der die wissenschaftliche Untersuchung geführt hatte, betonte, das Ergebnis sei kein untypischer Befund. Die vier LKA-Chefs hätten zudem ihre eigenen Legenden gestrickt. So hätten sie stets betont, als Kriminalpolizisten in der Nazi-Zeit "nur unpolitische Täter" verfolgt zu haben.