Ein Verbleib ausländischer Truppen im Irak gegen den Willen der Regierung in Bagdad wäre dem wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zufolge völkerrechtswidrig.

Das Votum des Parlamentes in Bagdad für einen Abzug der Soldaten allein sei aber nicht bindend, heißt es in einem Gutachten, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Der Wortlaut der Verfassung lege nahe, dass eine Erklärung von der irakischen Regierung beschlossen und vom Präsidenten abgegeben werden müsse, heißt es darin. - Bundesaußenminister Maas sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, gerade im Irak stehe für die Sicherheit Europas viel auf dem Spiel. Dort drohe das Land unter die Räder der amerikanisch-iranischen Konfrontation zu geraten. Der SPD-Politiker sieht Erfolge bei der Stabilisierung des Irak und der Bekämpfung der Terrormiliz IS gefährdet. Er dringt auf ein geschlossenes Auftreten der Europäer. - In Brüssel erörtern die EU-Außenminister heute den Konflikt zwischen Teheran und Washington und seine Auswirkungen auf die geopolitische Lage.