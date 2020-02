In deutschen Pflegeheimen werden zehntausende zusätzliche Pflegekräfte zur besseren Betreuung Betroffener benötigt.

Das zeigt ein offizielles Gutachten im Auftrag der Krankenkassen und der Heimträger, das heute in Berlin vorgestellt wurde. Gebraucht würden vor allem Assistenzkräfte, die zum Beispiel einfache tägliche Körperpflegearbeiten erledigen könnten. Je nach Bundesland werde hier zwischen 57 und 92 Prozent mehr Personal gebraucht. Weiter heißt es in dem Papier, der Zusatzbedarf könne nur dann befriedigt werden, wenn die Arbeitsbedingungen in der Heimpflege verbessert würden.