Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken fordert den Kölner Kardinal Woelki zur Offenlegung des von ihm zurückgehaltenen Gutachtens zu Fällen von Missbrauch auf.

In einer Erklärung sprach die Vollversammlung des ZdK von intransparenten Vorgängen im Erzbistum. Das Zentralkomitee verlangt, diese vollständig offen zu legen und insbesondere die Ergebnisse aus dem Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl zugänglich zu machen. Dieses war von Woelki selbst in Auftrag gegeben worden. Er will es wegen rechtlicher Bedenken nicht veröffentlichen. Bereits bekannt geworden ist, dass in dem Gutachten der Hamburger Erzbischof

Heße - früher Personalchef im Erzbistum Köln - kritisch beurteilt wird. Gegen ihn gibt es im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch im Erzbistum Köln offenbar Vertuschungs-Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.