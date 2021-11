Vorratsdatenspeicherung - Gutachter am EuGH: Deutsche Regelung ist rechtswidrig (Archivbild) (dpa / Matthias Balk)

Das geht aus einem Bericht des zuständigen Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg hervor. Zwar solle eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsdatenspeicherung in der EU in akuten Bedrohungslagen zulässig sein. Dem würden die Regelungen in Deutschland aber weiterhin nicht gerecht, heißt es.

Hintergrund sind die Bemühungen um eine umfassendere Gefahrenabwehr gegen Terror. Anlass des Gutachtens ist ein Rechtsstreit zwischen der Bundesnetzagentur und der Telekom sowie einem Internetanbieter. Das Bundesverwaltungsgericht hatte den EuGH um eine Stellungnahme gebeten. Ein abschließendes Urteil wird in einigen Monaten erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.