Bundesfamilienministerin Giffey hat das geplante Gesetz zur Förderung der Kitas als Meilenstein für die Kinderbetreuung bezeichnet.

Die SPD-Politikerin sagte bei der ersten Lesung im Bundestag, der Bund stelle 5,5 Milliarden Euro bereit und engagiere sich damit in einem noch nie dagewesenen Umfang in der Kindertagespflege. Ziele seien mehr Kita-Plätze, mehr Qualität in den Kindertagesstätten und weniger Gebühren. Giffey fügte hinzu, in Deutschland hänge der Bildungserfolg noch immer stark vom Elternhaus ab. Mit dem Kita-Gesetz solle der Zugang Aller zu früher Bildung gewährleistet werden.



Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Kutschaty, erwartet durch das geplante sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“ der Großen Koalition einen deutlichen Ausbau der Betreuungsplätze. Kutschaty sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Träger der Kindertagesstätten seien derzeit eher zurückhaltend beim Bau neuer Einrichtungen. Sie bekämen mit dem Gesetz mehr finanzielle Anreize. Wichtig sei ein Ausbau vor allem bei der Betreuung der Kinder unter drei Jahren, da sie wichtig für die Entwicklung der Kinder sei und es in diesem Bereich auch eine wachsende Nachfrage gebe.



Der familienpolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, Weinberg, sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der Pflicht seien auch die Bundesländer. Sie müssten dafür sorgen, dass das bereitgestellte Geld passgenau eingesetzt werde.



