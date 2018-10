Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Nordrhein-Westfalen, Kutschaty, erwartet durch das geplante sogenannte "Gute-Kita-Gesetz" der Großen Koalition einen deutlichen Ausbau der Betreuungsplätze.

Kutschaty sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Träger der Kindertagesstätten seien derzeit eher zurückhaltend beim Bau neuer Einrichtungen. Sie bekämen mit dem Gesetz mehr finanzielle Anreize. Wichtig sei ein Ausbau vor allem bei der Betreuung der Kinder unter drei Jahren, da sie wichtig für die Entwicklung der Kinder sei und es in diesem Bereich auch eine wachsende Nachfrage gebe. Mit den im Gesetz vorgesehenen Mitteln werde sich auch die Qualität der Betreuung verbessern, fügte Kutschaty hinzu.



Der familienpolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, Weinberg, sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der Pflicht seien auch die Bundesländer. Sie müssten dafür sorgen, dass das bereitgestellte Geld passgenau eingesetzt werde. Mit dem Gesetz befasst sich heute in erster Lesung der Bundestag.