Deutschland wird besonders schutzbedürftige Kinder aus den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland aufnehmen. Darauf haben sich in der Nacht die Spitzen der Großen Koalition verständigt. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer bezeichnete die Einigung im Dlf als "gute Mischung aus Ordnung und Humanität".

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD teilte nach Abschluss seiner Beratungen in Berlin mit, Deutschland sei bereit, im Rahmen einer "Koalition der Willigen" auf europäischer Ebene einen angemessenen Anteil zu übernehmen. Man wolle angesichts der schwierigen humanitären Lage in den griechischen Flüchtlingslagern etwa 1.000 bis 1.500 Kindern helfen. Es handele sich dabei um Kinder, die unbegleitet oder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig seien und jünger als 14 Jahre alt. Bei den meisten von ihnen gehe es um Mädchen, hieß es weiter.

"Anzeichen, dass mehr Länder mitmachen"

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer geht davon aus, dass auch andere EU-Staaten Minderjährige aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern aufnehmen werden. Es gebe Anzeichen dafür, dass noch weitere Länder einen Beitrag leisteten, darunter Frankreich, sagte sie im Deutschlandfunk. Von daher sei sie zuversichtlich, dass die "Koalition der Willigen" aus mehr als zwei Staaten bestehe. Zugleich betonte Kramp-Karrenbauer, dass Deutschland bewusst auf eine Regelung verzichte, die alle EU-Staaten mittragen müssten.

Erdogan in Brüssel

Der türkische Präsident Erdogan reist heute zu Gesprächen nach Brüssel. Dort wird er Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen treffen. Neben der Lage im Bürgerkriegsland Syrien dürfte es in den Gesprächen vor allem um die Zukunft des 2016 geschlossenen Flüchtlingspakts gehen. Erdogan verlangt weitere Hilfsgelder und hat seiner Forderung mit der Öffnung der Grenze zum EU-Mitglied Griechenland Nachdruck verliehen. Die EU-Vertreter dürften ihm gegenüber darauf dringen, dass die Türkei sich wieder an das Abkommen hät.

"Flüchtlinge nicht als Faustpfand missbrauchen"

Bundesaußenminister Maas sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die EU werde sich dem Gespräch über weitere Finanzhilfen nicht verweigern, wenn es um Lücken bei der Versorgung von Flüchtlingen gehe. Das setze aber voraus, dass sich die Türkei an ihren Teil der Vereinbarungen halte, betonte der SPD-Plitiker. Es sei nicht zu akzeptieren, dass die Flüchtlinge als politisches Faustpfand missbraucht würden.

Merkel empfängt griechischen Ministerpäsidenten

In Berlin kommt Bundeskanzlerin Merkel mit dem griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis zusammen. Nach Angaben von Vertretern der Regierung in Athen will Griechenland den Zaun an der Grenze zur Türkei ausbauen. Demnach ist es geplant, den Zaun an drei Abschnitten um 36 Kilometer zu verlängern.