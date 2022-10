Klimawandel

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (AP / Seth Wenig)

Während das Klima-Chaos voranschreite, sei der Klimaschutz ins Stocken geraten, sagte Guterres in New York. Die gemeinsamen Verpflichtungen der G20-Staaten seien viel zu klein und kämen viel zu spät. Es brauche bei der Weltklimakonferenz im November in Ägypten deutlich mehr internationale Kompromissbereitschaft. Der Ausstoß von Treibhausgasen sei auf einem Rekordhoch und nehme noch zu, betonte Guterres.

Die Anstrengungen gegen die Erderwärmung seien ein Kampf um Leben und Tod für die weltweite Sicherheit heute und das Überleben der Menschheit morgen. Dieser Sommer habe weltweit immense Klimaauswirkungen zutage gebracht. Guterres nannte die Überflutungen in Pakistan, die Hitze in Europa und die jüngsten Verwüstungen durch den Hurrikan Ian in den USA Zeichen dafür, dass kein Land und keine Wirtschaft vor der Klimakrise gefeit sei.

Die weltweiten Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase müssen Forschern zufolge schon bis 2030 um etwa die Hälfte sinken. Anders ist demnach das auf der UNO-Klimakonferenz in Paris 2015 gemeinsam vereinbarte Ziel nicht zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter.

