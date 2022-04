UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (dpa / picture-alliance / Salvatore Di Nolfi)

Er sei zutiefst schockiert, erklärte sein Sprecher in New York. Jetzt sei es von entscheidender Bedeutung, dass eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle dazu führe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete es im US-Fernsehsender CNN als inakzeptabel, dass Zivilisten angegriffen und getötet würden. Es sei wichtig, dass der Internationale Strafgerichtshof eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet habe.

Das UNO-Büro für Menschenrechte in Genf teilte mit, die von den ukrainischen Behörden zu möglichen Massakern an Zivilisten in Butscha übermittelten Informationen hätten von Mitarbeitern vor Ort noch nicht überprüft werden können. Das, was bislang bekannt sei, werfe allerdings Fragen über mögliche Kriegsverbrechen und Verletzungen des Völkerrechts auf.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.