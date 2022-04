UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (dpa / picture-alliance / Salvatore Di Nolfi)

Er sei zutiefst schockiert, erklärte sein Sprecher in New York. Jetzt sei es von entscheidender Bedeutung, dass eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle dazu führe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete es im US-Fernsehsender CNN als inakzeptabel, dass Zivilisten angegriffen und getötet würden. Es sei wichtig, dass der Internationale Strafgerichtshof eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet habe.

Mit den Anschuldigungen soll sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befassen. Russlands Regierung weist die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.